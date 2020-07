Esposa é filmada quebrando carro do marido após descobrir suposta traição

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra uma jovem, no meio da rua, revoltada com o esposo; e está dividindo opiniões entre os internautas.

Porém, o que mais chamou a atenção dos internautas – e de pessoas que passavam pelo local – não foi só porque ela estava brava com o esposo, mas, sim, pelo fato dela usar um pedaço de pau para quebrar o para-brisa do carro do esposo.

O fato inusitado foi registrado na quarta-feira (29), na Avenida Oscar Borel, no bairro Compensa 1, Zona Oeste de Manaus, capital do Amazonas.

De acordo com o site O Tempo, o carro do homem estava estacionado na frente de um restaurante na localidade, quando, de repente, uma jovem aparece na companhia de outra mulher. A jovem já chegou ao local muito alterada e gritando palavras de baixo calão.

Sem pensar duas vezes, a mulher, revoltada com a situação, pega um pedaço de pau e começa a quebrar o para-brisa do carro do esposo. O motivo seria a recém descoberta de uma traição dele.

Não demorou muito para uma grande multidão se formar no local, para ver o que estava acontecendo.

Uma testemunha que estava no local gravou todo o incidente e, em seguida, divulgou o vídeo nas redes sociais; dividindo opiniões entre os internautas.

O vídeo mostra com clareza o momento exato em que a mulher começa a quebrar os vidros do carro. Pouco tempo depois, o dono do carro é visto puxando a mulher e pede para ela não quebrar mais o carro. A mulher apenas grita para ele a soltar. Pouco tempo depois, o homem entra no carro.

A mulher, por sua vez, pega um pedaço de madeira novamente e continua batendo no carro.

Testemunhas que estavam no local formaram uma espécie de torcida, gritando para a mulher bater no homem também. O incidente só terminou quando o homem foi embora com o carro todo quebrado.

