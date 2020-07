“Está na senzala”: Marinho desabafa após fala racista de comentarista

Marinho, do Santos, desabafou em suas redes sociais ao tomar conhecimento do comentário racista feito pelo comentarista Fábio Benedetti, da rádio Energia 97. Após o jogador ter sido expulso na derrota do Santos por 3 x 1 para a Ponte Preta, Benedetti afirmou que Marinho estaria “na senzala”.

“O momento não é dos melhores! Essa foto mostra minha filha Alícia, negra como eu, cabelo black ou trança, nada esconde quem somos, ser humano igual a qualquer outro, e ontem um rapaz aí, após minha expulsão, acabou falando pra eu voltar pra senzala!”, iniciou.

“Mandar amigos me chamarem não prova pra mim que você é diferente. Eu te perdoo e perdoei por mensagem no Insta, porém o tom de deboche ao falar que eu tinha que ir pra senzala não pegou bem. Tenho orgulho da minha cor, orgulho de onde vim. Você é pai e ensine teus filhos a serem diferentes de você em pensamento!”, exigiu, emocionado.

Também em seu Instagram, Benedetti publicou uma mensagem se desculpando. “”Estou aqui para pedir minhas sinceras desculpas pelo comentário infeliz que fiz em relação ao Marinho. Sou e sempre fui contra qualquer tipo de discriminação, e lamento muito. Não tive a intenção de ofender ninguém”, disse.

