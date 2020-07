‘Estamos pagando uma conta que não é de agora’, diz técnico do Cruzeiro

O técnico Enderson Moreira evitou assumir a responsabilidade pela queda precoce do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, mas não deixou de lamentar mais uma decepção protagonizada pela equipe, rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro no fim do ano passado. Nesta quarta, o Cruzeiro venceu a Caldense por 1 a 0, placar insuficiente para buscar a vaga nas semifinais.

O time da capital precisava vencer por três gols de diferença para obter a classificação no Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, em duelo válido pela 11ª rodada, a última da fase classificatória. A queda do Cruzeiro antes das semifinais é algo raro na história do Estadual. A última vez que isso aconteceu foi em 1957.

“Para o Cruzeiro não importa onde começar, mas onde terminar. É apenas o início da temporada, em circunstâncias anormais por causa desta pandemia, mas tenho que enaltecer a disposição de todos os jogadores. Nós estamos pagando uma conta que não é de agora”, explicou o técnico cruzeirense.

Para Enderson Moreira, o mais importante ao clube neste ano vai ser a disputa e o acesso para a Série A. “O Campeonato Mineiro é importante, tem bons clubes, mas não se pode admitir uma mudança de mando de campo como aconteceu com a Caldense. Ela fez seus dois últimos jogos em casa. Mas o time é bom, ganhou jogos importantes e tem seus méritos”, criticou Moreira, referindo-se à penúltima rodada, quando a Caldense recebeu o Tupynambás e goleou por 4 a 0.

INJUSTIÇA – Autor do único gol do jogo, o meia Régis acha que o time merecia ter marcado os três gols necessários para chegar às finais, porque teve chances para isso. “Nós marcamos um gol e depois tivemos chances para marcar o segundo e o terceiro. Infelizmente, isso não aconteceu. Acho que o gramado ruim atrapalhou um pouco”, lamentou.

O atacante Marcelo Moreno procurou tranquilizar a comissão técnica, minimizando as dores sentidas na região lombar no primeiro tempo, quando pediu para ser substituído. “O campo está muito duro e comecei a sentir dores. Por isso, achei melhor pedir para sair para não agravar, porque a gente está voltando e um longo período de inatividade”, comentou.

Nos bastidores, a diretoria praticamente confirmou a contratação do lateral-direito Daniel Guedes, emprestado pelo Santos sem custo. Só falta definir o período de contrato, que deve se estender até dezembro de 2021. O jogador deve assinar contrato nesta quinta-feira, porque já está em Belo Horizonte. Ele será mais uma opção para a posição juntamente com o paraguaio Raúl Cáceres.

