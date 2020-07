Ex-amiga de Meghan Markle quer publicar livro contando segredos da realeza

Meghan Markle pode estar perto de mais um escândalo. Jessica Mulroney, ex-melhor amiga da atriz, está considerando escrever um livro contando os segredos da realeza. As duas pararam de se falar após a stylist ameaçar uma influencer negra.

Segundo o Daily Mail, Jessica está arrasada com o rompimento da amizade. Ela tem tentando se comunicar com Meghan, mas a atriz estaria irredutível em se reaproximar da ex-colega. Por isso, a canadense pensa em revelar tudo que sabe de Meghan em um livro, porque ela não tem mais nada a perder.

As duas se conheceram em Toronto, cidade onde Meghan gravava o seriado Suits. Jessica é casada com o filho do ex-primeiro-ministro do Canadá Brian Mulroney. A consultora de moda é madrinha do Archie, filho da atriz com o príncipe Harry, e ajudou organizar os casamento do duque e da duquesa de Sussex.

Histórico da briga

A influencer digital Sasha Exeter expôs no Instagram prints de conversas com Jessica Mulroney, onde a consultora de moda a ameaçava.

A amiga de Meghan Markle se ofendeu após Sasha publicar um post genérico pedindo para personalidades do Canadá apoiar o movimento Black Lives Matters. Jessica mandou uma mensagem privada para a influencer ameaçando processá-la e difamá-la com as empresas que Sasha tinha contratos de publicidade.

Jessica pediu desculpas públicas após Sasha tornar as ameaças públicas, mas a melhor amiga de Meghan Markle foi demitida de duas emissoras de TV em que trabalhava.

Após o escândalo, Meghan Markle cortou relações com a melhor amiga. “A duquesa de Sussex aproveitou o ataque de privilégio branco da amiga para se afastar de vez”, disse uma fonte ao site Page Six.

Ainda segundo a publicação, as duas já vinham se afastando naturalmente. Meghan sentia que Jessica usava a relação de amizade entre as duas para fechar contratos profissionais.

