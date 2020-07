Ex-BBB Bianca Andrade está internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo

A ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Rosa, está internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa da ex-sister – que também é empresária e influenciadora digital -, ela deu entrada na unidade nesta terça-feira (28), mas continua no hospital em observação. A youtuber está com dor de garganta e, por isso, está fazendo uma bateria de exames, incluindo os testes de rotina, para fechar o diagnóstico. Tudo indica que é amigdalite.

