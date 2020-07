Ex-BBB Marcela Mc Gowan diz que já se relacionou com pessoas transexuais

Ex-participante do “Big Brother Brasil 20 “, Marcela Mc Gowan disse que já se relacionou com pessoas transexuais. A declaração foi feita durante um papo com Bianca Andrade, a Boca Rosa, num vídeo no canal da empresária. Na conversa, Marcela, que é médica, explicou as diferenças entre a bissexualidade e a pansexualidade.

Bianca conta que resolveu abordar o assunto na conversa devido à repercussão de uma declaração que havia dado, dizendo que era pansexual. Marcela, então, falou a diferença entre as duas orientações sexuais:

PUBLICIDADE

“Bissexual era o termo que a gente usava, antigamente, para definir quem se interessava pelos dois gêneros ou por qualquer gênero. Quando surgiram os movimentos trans, as pessoas entenderam que o bissexual, como era muito binário, aí excluiu, talvez, uma galera qua não se identificava como homem ou mulher, e as pessoas transexuais. Daí surgiu o movimento pansexual, que são as pessoas que gostam das pessoas, independente de gênero”, explicou Marcela, que falou, em seguida, de sua própria experiência.

“Hoje em dia, a gente até usa o termo bissexual para tudo. Eu me declaro bissexual, mas também já me relacionei com pessoas trans, por exemplo. Então, o bissexual já se aproximou muito do que é pansexual, aí é mais uma questão de identificação.”

Durante o programa de Bianca, batizado de “Boca a Boca”, Marcela, que tem um irmão transexual, respondeu perguntas de pessoas que participaram da transmissão.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários