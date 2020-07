Ex-diretor do Fantástico morre vítima do coronavírus no Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (1º), morreu de Covid-19 José-Itamar de Freitas, ex-diretor do Fantástico , da TV Globo . Ele estava internado no Hopistal São Lucas, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde o último dia 21. Ele tinha 85 anos.

Freitas comandava o Fantástico na década de 1980. Até então, o programa abordava música e variedades, se tornando um dos programas de maior destaque da música brasileira e de artistas internacionais no País.

O programa exibia videoclipes todos os domingos, com exclusividade. Ele ficou na direção do programa por 16 anos. Em 1991, ele assumiu a direção de reportagens da Central Globo de Jornalismo.

Em uma entrevista à Glória Maria , quando o programa completou 30 anos, em 2003, o diretor afirmou que o Fantástico se tornou “sua vida, um amor enorme”. Ele costumava dizer que o programa era um “meio-termo” entre os outros telejornais e o Globo Repórter.

