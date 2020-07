Ex-Gaiola das Popozudas, funkeira relata estupro cometido por falso médico

PUBLICIDADE

A funkeira Rafaela Felizardo disse que foi abusada sexualmente pelo falso médico Leonardo Pimentel. Ele foi preso nessa quarta-feira (1), acusado de estuprar três mulheres em seu consultório, no Rio de Janeiro. A ex-integrante da Gaiola das Popozudas contou que o crime aconteceu durante uma das sessões de tratamentos estéticos que realizou com ele, no fim de 2018.

“Fui fazer uma aplicação de enzimas abdominais e de carboxiterapia no bumbum, e nesse dia, ele pediu para fazer uma esfoliação íntima e ficou massageando a minha virilha. Achei estranho, mas deixei. Depois, ele puxou o meu biquíni e começou a massagear a minha vagina. Falei para ele que eu não estava confortável nem me sentindo bem com aquilo, e ele pediu para eu relaxar, afirmando que era biomédico e que sabia o que estava fazendo. Fiquei sem reação”, relatou ao jornal Extra.

Segundo a funkeira, ela pensou que aquilo era assédio, mas esperou a sessão terminar e foi embora chorando.

Rafaela contou que tinha uma parceria com o falso médico para trazer novos clientes divulgando os tratamentos estéticos dele em seu Instagram. E que só na última sessão teria ocorrido o abuso . “Era superprofissional e a gente ficava sem reação, achando que fazia parte do procedimento. Mas na hora, abusou de mim e eu não voltei nunca mais lá”.

Rafaela Felizardo durante consulta com o falso médico (Reprodução/ Instagram)

Falso médico preso

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nessa quarta-feira (1º), um homem de 38 anos que se passava por médico e dopava pacientes para estuprá-las em seu consultório. Com mais de 12 mil seguidores nas redes sociais, Leonardo de Souza Pimentel mantinha um sala na Zona Norte do Rio. O falso médico foi preso dentro de seu próprio escritório. Leonardo foi indiciado por estupro de vulnerável, exercício ilegal da medicina e crimes contra a saúde pública.

Segundo Alessandro Petralanda, delegado titular da 24ª DP (Piedade), ao ser preso, Leonardo colocou a culpa nas vítimas e teria dito: “Essas mulheres jogam sujo”.

A Polícia Civil informou que Leonardo aliciava as vítimas na rua. Ele se apresentava como médico esteticista e oferecia cirurgias por preços acessíveis, o que atraía as vítimas. Na clínica, o criminoso aplicava injeções nas mulheres para que elas ficassem dopadas e, neste momento, ele cometia os estupros.

