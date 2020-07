Ex-mulher de Jair Bolsonaro publica imagem dele ao lado do filho e deseja melhoras

Cristina postou duas fotos do presidente ao lado do filho que tiveram juntos, Jair Renan Bolsonaro, de 22 anos

Ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Valle utilizou sua página nas redes sociais para desejar melhoras a ele e torcer por sua melhora. Bolsonaro recebe os cuidados e se recupera depois de ter atestado positivo para o coronavírus. Cristina postou duas fotos do presidente ao lado do filho que tiveram juntos, Jair Renan Bolsonaro, de 22 anos.

Numa das imagens, Bolsonaro aparece segurando o filho, ainda bebê, em seu colo. Em outro, registro mais recente, os dois surgem lado a lado.

“Jair Renan, coloquei essas fotos para que se lembre que seu pai sempre esteve com você e enfrentará o coronavírus. Com certeza irá vencer, como venceu todas as adversidades que já enfrentou”, consta de um trecho da mensagem publicada por Cristina.

Cristina respondeu comentários de seus seguidores que desejaram melhoras ao presidente. Um deles, no entanto, chamou atenção quando uma mulher comentou: “A cópia do pai”, fazendo referência a Jair Renan. A ex-mulher do presidente, então, respondeu: “Mas fui eu que fiz”.

Além de Renan, Jair Bolsonaro é pai de Flávio, Eduardo, Carlos e a caçula, Laura.

