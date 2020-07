Ex-músico da Timbalada morre após sofrer AVC, afirma família; Brown lamenta e faz homenagem

Ex-músico do banda Timbalada e figura marcante do bairro Candeal, Valdemiro Guilherme de Santana, conhecido como “Seu Vavá”, morreu aos 93 anos, na madrugada desta terça-feira (7), em Salvador. A informação foi confirmada pela família.

Seu Vavá lutava contra ao câncer desde 2016. No último domingo (5), ele estava em casa com a esposa, Simone Maria da Silva Santana, de 74 anos, quando passou mal. Ela disse que foi na sala buscar os remédios que ele costumava tomar e, quando voltou ao quarto, o encontrou no chão.

Segundo Simone, ela chamou o filho que mora ao lado para prestar socorro. Seu Vavá foi levado para o Hospital Militar, onde foi feito um exame que constatou a presença de um coágulo no cérebro dele. Como a unidade não tem atendimento especializado para esse tipo de problema, ele foi transferido para o Hospital Santa Izabel.

A esposa de Seu Vavá disse que os médicos não puderam operá-lo por causa da idade. Ele ficou internado até a madrugada desta terça, quando morreu. O sepultamento de Seu Vavá foi realizado às 16h30, no Cemitério Campo Santo.

“Eu estou aguentando, foram 30 anos de casados, vai fazer muita falta. Deus já me deu minha força e eu vou aguentar o suficiente”, disse dona Simone.

Nas redes sociais, o cantor baiano Carlinhos Brown, fundador da Timbalada, felamentou a morte de seu Vavá, com quem manteve contato durante todos esses anos, e o homenageou pela história de carreia dele.

“As ruas do Candeal não serão mais as mesmas. Seu Vavá fará falta na nossa rua por vários motivos. Já não teremos a alegria de um eterno estudante, professor e mestre de todos nós, pelo seu modelo pessoal incentivador de almas e pelo gosto musical que tinha”, disse Carlinhos na legenda da publicação.

“Esse cidadão, militar aposentado, fez parte da brigada paraquedista do Rio de Janeiro, foi o spalla da Orquestra Sinfônica da Bahia e era a alegria em pessoa! O que ele fez pela cultura brasileira e pelo Candeal foi único. Recebeu reis com seu saxofone, tocou nos melhores momentos daquele bairro. E agora nós desejamos os melhores momentos pra sua alma. Que ele siga em paz. Para nós fica a saudade e o respeito. Dá-lhe seu Vavá!”, completou.

Ex-músico da Timbalada morre após sofrer AVC, afirma família; Carlinhos Brown lamenta morte — Foto: Reprodução/Redes Sociais

