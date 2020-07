Ex-Rouge diz que precisou pedir auxílio emergencial

Karin Hils, que ficou nacionalmente conhecida quando fazia parte do grupo Rouge, usou as redes sociais para desabafar sobre as dificuldades que está passando. A cantora, de 41 anos, afirmou que precisou recorrer ao auxílio emergencial do governo para suprir as necessidades financeiras.

A ex-Rouge lançou seu primeiro trabalho solo no início do ano.

“Para muita gente pode parecer que o jogo tá ganho, mas não está. É lamentável o que estamos todos juntos passando nesse país. Eu me incluo, como artista, mulher e preta. Hoje fui tentar pegar minha parcela do auxílio emergencial”, começou Karin em seu perfil no Twitter.

“Tava uma fila do cão e ainda tinha gente sem máscara. Isso é pra vocês terem uma ideia que não tá fácil para ninguém. Vi minha vida virar do avesso. Fui inventar de ser artista. #mef***napandemia #tenhoféquevaipassar”, concluiu.

