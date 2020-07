Fábrica acreana é destaque nacional por produzir álcool 70% em combate ao coronavírus

Um desses cases de sucesso está no Acre, mais precisamente no município de Acrelândia

Muitas empresas têm enfrentado enormes dificuldades devido à pandemia provocada pelo novo Coronavírus. Com isso, o SENAI se preparou e colocou à disposição das empresas serviços para apoiar a geração de novos negócios e, ao mesmo tempo, produzir produtos e EPI´s para enfrentamento à Covid-19.

Como resultado, casos inspiradores de empreendimentos que se adaptaram rapidamente às mudanças e até mesmo migraram suas linhas de produção para atender novas demandas e necessidades surgiram durante o período de distanciamento social.

PUBLICIDADE

Um desses cases de sucesso está no Acre, mais precisamente no município de Acrelândia. Trata-se da fábrica de bebidas Potio, conhecida por produzir a famosa cachaça Jiboia. O diretor da empresa, Jakson Soares, contou hoje, durante live transmitida nas redes sociais da Confederação Nacional da Indústria (CNI) para todo o país, como o apoio do SENAI foi determinante para incentivar a empresas a fazer adequações e investimentos para que consiga produzir álcool em gel 70%, um dos produtos mais importantes para higienização e enfrentamento à Covid-19.

“Quando começou a pandemia faltou álcool 70% no Acre. Não existia esse produto nem nos principais hospitais do estado. E como somos uma destilaria de médio porte, ficamos preocupados e decidimos migrar nossa produção de cachaça e outros lançamentos para produzir o álcool. E doamos 5 mil litros líquido para mais de 20 instituições do estado”, relatou Soares.

SAIBA MAIS: Indústria que fabrica cachaça no AC doa mais de 2 mil litros de álcool 70 para instituições

Em seguida, o diretor conta que houve a necessidade de álcool em gel. Foi então que entrou a mentoria do SENAI. “O SENAI-AC se dispôs a procurar uma forma de nos ajudar e fomos atendidos pelo SENAI da Bahia. E agora estamos criando essa nova linha. Ou seja, uma oportunidade de negócio surgiu nessa crise e iremos ocupar esse espaço, tendo em vista que o local mais próximo de nosso estado que produz álcool em gel 70% é Mato Grosso”, ressaltou.

E acrescentou: “O SENAI nos ajudou nas questões técnicas. Foram muito atenciosos para nos disponibilizar todas as normas. Aqui no Acre temos carência de profissionais especializados nesse ramo e com esse apoio conseguimos conduzir todo o processo de projeto para desenvolver essa iniciativa”.

As inscrições para a segunda rodada do Conexão SENAI podem ser realizada até esta sexta-feira, 17 de julho, pelo link: www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/edital-de-inovacao-para-industria/categorias/conexao-senai.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários