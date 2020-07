Faccionados invadem casa, sequestram jovem e o matam com tiro às margens do rio

Familiares foram rendidos e mesmo não concordando e desesperados não podia chamar a polícia, pois a lei do silêncio impera no local

O jovem Lucas da Silva Araújo, de 20 anos, foi morto com um tiro na nuca, na noite desta quarta-feira (22), na Rua Baixa Verde, no Beco da Catraia, Bairro Cidade Nova, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Lucas estava em casa durante a noite (segunda-feira, 21), quando cerca de 4 homens ligados a uma facção criminosa, chegaram de posse de armas de fogo, renderam a família e disseram que tinha que levar a vítima. Os familiares mesmo não concordando e desesperados não podia chamar a polícia, pois a lei do silêncio impera no local.

PUBLICIDADE

O corpo de Lucas foi encontrado as margens do Rio Acre na manhã desta quarta-feira, com um tiro na nuca. O corpo foi localizado após populares descerem a catraia para atravessar o rio. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Essa execução é mais um capítulo da guerra entre facções criminosas que disputam território no bairro Cidade Nova. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários