FCCV e Secretaria da Educação fazem juntas reforma na Escola Passo Fundo

A Fundação FCCV iniciou nesta semana a reforma da Escola Passo Fundo na comunidade São Luiz. Trata-se nova unidade de ensino adquirida pelo município de Cruzeiro do Sul após nova medição das fronteiras entre os estados do Acre e do Amazonas. A escola pertencia à comunidade Passo Fundo, no município de Guajará, do Amazonas, e foi transferida para Cruzeiro do Sul devido às mudanças feitas nas divisas.

A reforma está sendo realizada pela Fundação FCCV em parceria com a Secretaria Municipal da Educação e entrará em funcionamento ainda neste ano para os alunos daquela comunidade. Estão sendo feitas diversas intervenções para qualificar as instalações e permitir um melhor ambiente para estudantes e profissionais da educação.

