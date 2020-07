FCCV realiza faxinaços em mais duas escolas de Cruzeiro do Sul

A Fundação FCCV realizou, na semana passada, faxinaços em mais duas escolas de Cruzeiro do Sul, em parceria com a Prefeitura Municipal. As intervenções de limpeza foram realizadas na Escola Thaumaturgo de Azevedo, no bairro do Alumínio, e na Escola Marcelino Champagnat, no bairro da Várzea.

Estas atividades integram o Projeto Faxinaço, que tem como objetivo combater focos de mosquitos transmissores de doenças e promover uma limpeza geral dos locais. As ações atuam tanto para o combate ao fotos de mosquitos como para a manutenção das unidades de ensino do município.

Na semana passada, a FCCV também realizou faxinaços em seis escolas de comunidades ribeirinhas dos rios Juruá e Valparaíso. Estas unidades receberam intervenções que vão proporcionar melhorias nas condições para estudantes e toda a comunidade escolar.

