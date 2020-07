‘FIFA 21’ anuncia Mbappé na capa e jogador comemora: ‘Não vejo a hora de jogar isso’

Atacante do Paris Saint-Germain e da seleção da França foi o escolhido pela EA Sports, desenvolvedora do game. 'É um sonho que se torna realidade', comentou ele

Kylian Mbappé, atacante do Paris Saint-Germain e da seleção da França, foi anunciado na capa do “FIFA 21”. A EA Sports, desenvolvedora do game de futebol, divulgou a capa nesta quarta-feira.

“FIFA 21” deve ser lançado no dia 9 de outubro, mas a pré-venda já começou. O game estará disponível para PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

“Estrela da capa. Não vejo a hora de jogar isso! Orgulho de ser o astro da capa do FIFA 21. É um sonho que se torna realidade”, escreveu Mbappé.

Cover Star ⭐️

Can’t wait to play this!

Proud to be the #FIFA21 cover star

Dream come true. @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/RGpStusWwH — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 22, 2020

