Filha de Kelly Key sobre cirurgia nos seios: ‘me arrependi’

Suzanna Freitas turbinou os seios com 380 ml de silicone, mas o resultado não saiu como esperado

A filha de Kelly Key e Latino, Suzanna Freitas, utilizou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre um procedimento estético que se submeteu anos atrás. Em seus stories, a influenciadora revelou que realizou a cirurgia de mastopexia – procedimento que consiste tirar excesso de pele e/ou implantar próteses de silicone no intuito de levantar as mamas -, mas o resultado não está do jeito que imaginou.

“Algumas de vocês sabem que fiz a mastopexia há três anos, a retirada de tecido mamário mais prótese. Coloquei 380ml, pensa numa teta grande. Eu já tinha peito antes e minha pele tende a ceder. Eu me arrependi muito desse tamanho, meu peito é grande demais”, disse ela.

PUBLICIDADE

“Fiquei sempre num processo de emagrece e engorda. Nessa, meu peito cedeu muito, e eu já tenho pele. Então decidi que esse ano faria a cirurgia novamente e ia focar direitinho num peso que seria legal para mim, para manter. Por conta dessa pandemia, todos os planos atrasaram um pouco. Mas a cirurgia ainda vai acontecer, se Deus quiser, este ano. Enquanto isso, estou nesse processo de emagrecimento para quando for tirar pele tirar tudo de uma vez”, finalizou Suzanna.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários