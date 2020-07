Filme “365 Dias” terá continuação, afirma protagonista

O protagonista do filme Michele Morrone confirmou sequência do longa em vídeo enviado a um fã

O polêmico filme 365 Dias terá uma continuação, conforme o protagonista Michele Morrone. A sequência do longa foi confirmada pelo ator em uma plataforma onde fãs podem comprar vídeos personalizados de seus ídolos. O artista está doando o dinheiro arrecadado para instituições de caridade.

— Se vamos fazer a segunda parte? A resposta é sim! Nós vamos filmar a segunda parte. Ainda não sabemos quando, por causa do problema que o mundo inteiro enfrenta (pandemia de coronavírus), mas com certeza vamos conseguir — respondeu ele a um fã.

PUBLICIDADE

O vídeo foi divulgado pelo site norte-americano TMZ.

A possibilidade de uma continuação foi levantada pois 365 Dias é baseado em um best-seller da escritora polonesa Blanka Lipinska que tem três partes. A Netflix ainda não confirmou oficialmente a sequência.

Envolto em diversas polêmicas, o filme aparece como o mais visto pelos brasileiros na plataforma de streaming desde a estreia, no início de junho. Seguindo a linha “soft porn”, a mesma do sucesso Cinquenta Tons de Cinza, o longa divide opiniões. De um lado, há as pessoas que se emocionaram, acharam excitante e agora estão obcecadas por Morrone. De outro, os que acharam que 365 Dias é machista e romantiza o sequestro e o abuso físico e psicológico de mulheres.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários