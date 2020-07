Filme The Old Guard com Charlize Theron estreia sexta na Netflix

Baseado nas histórias em quadrinhos de Greg Rucka e Leandro Fernandez, The Old Guard, estreia sexta-feira, 10 de julho de 2020 na Netflix. A trama mistura passado e presente para contar a história de um grupo de imortais que, há séculos, usam seu dom para proteger a humanidade. E que também precisam lidar com as incertezas do futuro. O filme mostra que os imortais já lutaram nas Cruzadas, nas guerras napoleônicas e nas Primeira e Segunda guerras mundiais.

A criação de The Old Guard é resultado da parceria da Netflix com a Skydance, e o roteiro é assinado Rucka. Os atores que dão vida aos personagens, são Charlize Theron como Andy, KiKi Layne como Nile, Matthias Schoenaerts como Booker, Luca Marinelli como Nicky eMarwan Kenzari como Joe.

PUBLICIDADE

A sinopse

Um grupo de mercenários liderados por Andy detém o misterioso poder da imortalidade e luta há séculos em defesa do mundo mortal. Ao assumirem uma nova missão, suas habilidades extraordinárias são descobertas, e agora cabe a Andy e à recém-chegada Nile ajudar o grupo a impedir que seus poderes sejam replicados e comercializados.

The Old Guard é uma história cheia de adrenalina que mostra que viver para sempre é mais difícil do que se imagina.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários