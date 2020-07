Final da Taça Rio bate recorde de audiência simultânea de transmissões esportivas

Antes mesmo dos 15 minutos da primeira etapa, a polêmica partida entre Fluminense e Flamengo na final da Taça Rio alcançou um recorde importante. O jogo marcou a maior audiência simultânea da história de transmissões esportivas no Brasil.

Aos 13 minutos do primeiro tempo, a transmissão, realizada no canal oficial da FluTV, já registrava uma audiência simultânea de 2.378.798 espectadores, que supera o recorde anterior da partida entre Flamengo e Boavista, transmitida na FlaTV.

O recorde anterior foi da partida entre Flamengo e Boavista, que marcou o retorno do Campeonato Carioca no ápice da briga entre o Rubro-Negro e a Globo. Sem contrato com a emissora, a ‘MP do Futebol’ garantiu, no dia da partida, o direito do clube transmitir o jogo em seu canal do Youtube.

Antes disso, o recorde pertencia ao clássico GreNal da primeira fase da Libertadores, transmitido através do Facebook da Conmebol, que registrou um pico de 2.1 milhões de espectadores simultâneos.

