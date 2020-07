Flamengo cobrará R$ 10 por transmissão da semi da Taça Rio

A transmissão da FlaTV do próximo domingo, da partida entre Flamengo e Volta Redonda pela semifinal da Taça Rio, não será gratuita. O clube, em parceria com a plataforma MyCujoo, anunciou que o torcedor terá que pagar R$ 10 para assistir ao jogo. Os sócios-torcedores do clube poderão ver a partida sem custos extras. Os times entram em campo, no Estádio do Maracanã, às 16h.

Rodrigo Tostes, vice-presidente de finanças do Flamengo, confirmou a informação nesta sexta-feira, em entrevista ao canal oficial do clube da Gávea.

“Queria comunicar e pedir o apoio de todo mundo. O Flamengo precisa muito buscar e mostrar quanto vale o jogo dele, precisa de novas receitas e encarar o mundo digital com novas oportunidades. Vamos fazer o jogo de domingo através da plataforma de streaming. É a primeira vez que vamos fazer isso. Acho que é um marco que pode nos levar a outro patamar que nenhum outro clube do Brasil e do mundo pode chegar”, afirmou, antes de complementar:

“O ingresso desse jogo, no Maracanã, seria de R$ 30. Vamos cobrar R$ 10 para o torcedor que vai poder ver com sua família”, finalizou o VP Rodrigo Tostes.

Para o torcedor que estiver fora do Brasil, o custo da partida será de 8 dólares.

Também no domingo, às 16h, Fluminense e Botafogo se enfrentam na outra semi da Taça Rio. O Flamengo, campeão da Taça Guanabara e dono da melhor campanha geral, conquistará o Carioca direto se vencer o segundo turno.

A Medida Provisória nº 984, publicada pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 18, alterou as regras sobre os direitos de transmissão no Brasil, garantindo ao clube mandante a condição de negociá-los da forma que melhor entender, incluindo uma transmissão por conta própria. A primeira experiência do Fla foi na última quarta-feira, quando passou, com imagens, a vitória por 2 a 0 sobre o Boavista em seu canal no Youtube, a FlaTV, alcançando números expressivos.

A decisão da diretoria do Flamengo teve desdobramentos, com a Globo rescindindo o contrato com a Ferj e demais clubes. A emissora também anunciou que não transmitirá mais as partidas do Campeonato Carioca.

A nota oficial do Flamengo sobre o anúncio da transmissão paga:

“Neste domingo (5), o Flamengo irá transmitir sua partida contra o Volta Redonda, semifinal da Taça Rio.

A transmissão com vídeo e áudio será na plataforma MyCujoo, ao preço popular de R$10, no Brasil, e US$8, fora do Brasil. A venda começa neste sábado (4), às 10h, no site do MyCujoo, e o pagamento poderá ser feito com cartões de débito e crédito.

Especialmente para nossos sócios-torcedores, a exibição com imagens no MyCujoo será gratuita. O procedimento para o acesso será informado neste sábado (4), com todos os detalhes em um passo a passo, através de e-mail.

A transmissão com áudio e sem imagens, como vinha sendo feita tradicionalmente, será gratuita, na FlaTV, nos perfis oficiais do clube no YouTube, Facebook e Twitter.

O pré-jogo começa às 14h e a bola rola às 16h, no estádio do Maracanã. A narração será do Emerson Santos, com comentários de Alexandre Tavares e do ídolo campeão mundial Raul Plassmann, novamente nosso convidado especial.”

Torcida revoltada

A novidade não pegou nada bem entre seus torcedores, que se revoltaram com a decisão do clube por cobrar pela exibição do jogo deste domingo.

