Flamengo: Gabigol fica ainda mais decisivo ao se tornar artilheiro e garçom

O começo de temporada de Gabigol mostra que ele é capaz de melhorar ainda mais, depois do ano de 2019 de sonhos pelo Flamengo. O atacante, além de artilheiro, dá sinais de que pode ser também o garçom do time. Foram duas assistências para Bruno Henrique na vitória por 2 a 0, sobre o Volta Redonda, na semifinal da Taça Rio.

Em 11 partidas em 2020, são 11 gols marcados. Além disso, ele soma oito assistências. Se for levar em consideração apenas os jogos depois que o time principal do Flamengo passou a atuar, ele participou diretamente de 19 gols dos 39 marcados pela equipe treinada por Jorge Jesus. Praticamente 50%.

Nas redes sociais, ele aproveitou uma publicação do Flamengo que enalteceu o lado solidário do atacante para provocar quem o acusa de prender demais a bola:

“isso por que sou fominha, hein?!”

A próxima partida para Gabigol seguir exibindo seu lado garçom será a final da Taça Rio, quarta-feira, contra o Flamengo. O atacante, vale destacar, atravessa um certo jejum de gols: desde que o futebol carioca voltou, durante a pandemia do novo coronavírus, o jogador não balançou as redes. A última vez que pode mostrar os músculos na comemoração do gol foi dia 11 de março, contra o Barcelona (EQU), pela Libertadores.

