Flamengo vence Fluminense e sai em vantagem na final do Carioca

Rubro-Negro venceu o primeiro jogo da decisão com gols de Pedro e Michael. Já o tento do Tricolor foi marcado por Evanilson

Quatro dias depois de se enfrentarem na final da Taça Rio, Fluminense e Flamengo se enfrentaram neste domingo (12), de novo no Maracanã, desta vez, pela primeira partida da final do Campeonato Carioca. Melhor para o Fla, que venceu por 2 a 1 e sai em vantagem na disputa. Pedro e Michael marcaram o Rubro-Negro, Evanílson fez para o Tricolor.

Diferentemente do último jogo, o Rubro-Negro soube sair das armadilhas impostas pelo adversário e conseguiu criar boas chances. Ex-Tricolor, Pedro aproveitou a jogada rápida com Vitinho, Arrascaeta e Diego e, assim como na partida anterior, marcou o seu gol, aos 27 minutos do primeiro tempo.

Do outro lado, o Tricolor teve mais dificuldades de se lançar ao ataque a partir da metade da etapa inicial. O time sofreu com a criação no meio-campo e reclamou de um pênalti de Rodrigo Caio em Evanílson.

Aos 15 minutos da etapa final, o Fluminense aproveitou o cansaço de boa parte do time do Flamengo e Egídio arrancou pela ponta esquerda. Na linha de fundo, o lateral cruzou na área para Evanílson empatar a partida.

Mas faltou fôlego ao mesmo Egídio, aos 27 minutos. O lateral perdeu na corrida para Gabigol, que encontrou Michael, sozinho, na área tricolor. O atacante, que havia acabo de entrar, só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Nos acréscimos, praticamente no último lance, Gabriel levou o segundo amarelo e foi expulso do jogo. Sendo assim, ele não enfrenta o Fluminense na quarta (15), quando as duas equipes voltam ao Maracanã para decidir quem será o campeão Carioca de 2020. O empate no acumulado do placar leva a decisão para os pênaltis.

