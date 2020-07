Flamengo x Boavista: onde assistir, horário, escalações

Líder do Grupo A, Rubro-Negro precisa só de uma vitória para garantir o primeiro lugar geral

Dentro de campo, o Flamengo continua a ser soberano no Rio. O time é o líder do seu grupo no Carioca e, caso vença nesta quarta-feira (1º/7), garante o primeiro lugar geral. Caso seja campeão, também, da Taça Rio, será o campeão carioca sem a necessidade de jogar uma final.

Saiba mais detalhes sobre a partida abaixo:

PUBLICIDADE

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

Boavista: Klever; Douglas Pedroso, Elivelton, Thiago Silva, Jean; Fernando Bob, Jefferson Renan, Erick Flores, Tartá, Michel, Thiago Mosquito. Técnico: Paulo Bonamigo.

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: quarta-feira (01/07/2020)

Horário: 21h30

Transmissão: FlaTV, no YouTube

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários