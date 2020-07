Flaviano e Jéssica Sales afirmam que manterão relação de respeito com Bolsonaro

MDB vai oficializar sua saída do grupo de partidos da base do governo, o chamado "blocão"

Após anúncio de que o MDB nacional vai abandonar, nos próximos dias, a base de apoio oficial ao governo federal, os deputados acreanos Flaviano Melo e Jéssica Sales afirmaram, ao ContilNet, que manterão a relação de respeito com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Até então, ambos faziam parte do chamado “blocão”, um grupo de nove partidos de sustentação ao governo na Câmara dos Deputados. Com a debandada, Flaviano, Jéssica e o restante da bancada emedebista não serão mais orientados a votar com o governo.

Por meio de sua assessoria, Jéssica Sales afirmou que é independente desde o primeiro mandato e assim continuará. “Muitas vezes votei contra a orientação do meu partido ou contra o governo. Em relação a isso, estou super tranquila, tenho um ótimo relacionamento e trânsito livre com o meu partido e com presidente Bolsonaro”.

Ainda de acordo com a parlamentar, sua relação com o governo federal e o MDB seguirá do mesmo jeito: “com muito respeito a ambos”.

Já Flaviano comunicou à reportagem que seguirá alinhado às decisões da legenda, colocando as necessidade do Acre em primeiro lugar. “Em relação ao Governo Federal, manterei a relação de respeito mútuo entre os poderes como sempre fiz. Agora, o MDB é um partido grande e plural que sempre se reúne para transformar, na medida do possível, em consenso, os próximos passos dados pela sigla”.

Além do MDB, o DEM também anunciou saída do “blocão”. A saída das duas agremiações da base formal de apoio ao presidente Bolsonaro é encarada por analistas políticos como o sinal negativo mais forte para o governo, que perderá a garantia de apoio de 63 parlamentares.

Permanecem no bloco o Progressistas, PL, PSD, Pros, Avante, Solidariedade e PTB, embora os dois últimos já cogitem seguir o exemplo do MDB e DEM.

