Fluminense lança manifesto minutos antes da final da Taça Rio

O Fluminense lançou um manifesto na noite desta quarta, minutos antes do início da final da Taça Rio, diante do Flamengo. Depois de longa polêmica, o clube fez novas críticas à Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) no texto intitulado “Do que é feito um time campeão?”.

Na publicação realizada no site oficial do Fluminense, o clube explicou por que tomou a decisão de entrar em campo contra o Flamengo. Ao longo desta quarta, a torcida tricolor criou o movimento #NãoJogaFluminense em razão da insatisfação com as medidas tomadas pela Ferj e pelo TJD.

– Uma indagação se faz necessária neste momento em que se encerra o Campeonato Carioca de 2020: valeu a pena? Deu orgulho? E seu filho, o que aprendeu? – diz o texto.

Logo depois do post, o Fluminense entrou no gramado do Maracanã com a faixa “Respeitem nossa história”, a mesma utilizada na semifinal da Taça Rio, domingo, contra o Botafogo”.

Leia o manifesto na íntegra:

“Uma indagação se faz necessária neste momento em que se encerra o Campeonato Carioca de 2020: valeu a pena? Deu orgulho? E seu filho, o que aprendeu? Que valores ele internalizou ao acompanhar os acontecimentos deste campeonato?

Esperamos que essas perguntas sejam o início de um debate franco e construtivo sobre o que queremos como cidadãos. Nossa ideia de construção como sociedade será coletiva ou individual? Vai aqui uma pista: o futebol, esporte mais amado do mundo, é coletivo.

A hashtag #nãojogafluminense explodiu nas redes, tamanha a indignação com a atitude da Ferj em favor de seus protegidos. Mas o Fluminense entrará em campo. Como já havia informado seu presidente, Mário Bittencourt, o Fluminense vai terminar esse campeonato no campo. A palavra foi dada. O Fluminense tem palavra. Tudo o que se viu no terreno da manipulação e de jogadas nas sombras não será pretexto para mancharmos nossa honra.

O Fluminense não possui em sua história centenária qualquer episódio de não entrar em campo numa decisão. O Futebol deve ser decidido no campo e respeitamos a história do Fla x Flu. Ela é um dos pilares da construção do futebol brasileiro. Nenhum dirigente será maior que as duas instituições e maior que a história do Fla x Flu;

Um sinal de que a torcida quer ver esse jogo acontecer é que cadastramos mais de 100 mil novos assinantes nosso canal da FluTV, no Youtube, de ontem para hoje, e não podemos desrespeitar nosso torcedor que ama o clube e se engajou;

Recebemos ao longo do dia centenas de vídeos de crianças incentivando nossos jogadores e não podemos frustrar estes pequenos tricolores que esperam de forma ansiosa para verem seus ídolos com a camisa tricolor;

Contratamos profissionais para transmitir o jogo e eles merecem todo o nosso respeito. Temos compromisso com empresas que nos ajudaram técnica e financeiramente a investir na transmissão. Também por isso recorremos ao STJD para garantir a exclusividade de transmissão do sinal, mantendo a ordem jurídica e a Justiça. A Globo nos autorizou a transmitir a partida.

Temos compromisso com nossos mais de 600 trabalhadores e suas famílias;

Nossos jogadores se prepararam para o jogo, estão concentrados e foram submetidos a exames de Covid-19 onde mais uma vez não tivemos qualquer teste positivo, demonstrando que seguimos fazendo o controle e a quarentena de forma correta;

Em contrapartida, seguimos jogando em protesto porque a contaminação de jogadores do Volta Redonda e hoje de um jogador do Flamengo comprovam que o “protocolo seguro” da FERJ sempre foi uma armadilha para forçar a volta do futebol carioca;

Respeitamos também todos os profissionais de imprensa que se deslocaram para ver o jogo e trabalhar, ou que vão fazer seu trabalho ainda que em home office;

Estamos entrando em campo para representar todos os outros clubes do Brasil e demonstrar que sem a pluralidade de clubes e torcidas, e sem equilíbrio de forças, o futebol brasileiro jamais teria chegado onde chegou e para mostrar que ninguém joga sozinho;

Estamos entrando em campo pela nossa força, glória e tradição. Porque somos um eterno campeão; Porque vamos honrar nossa bandeira, nossa camisa, nossa história e nossas famílias;

Estamos entrando em campo porque dedicar o nosso suor e o nosso sangue deixados no campo e de alguma forma homenagear a todas as pessoas que perderam seus entes queridos vítimas da Covid;

Estamos entrando em campo, finalmente, porque o Fluminense é o clube que orgulha o Brasil, retumbante de glórias e vitórias mil, não somente no campo, mas nas atitudes, na honra e na função social que possui um clube de futebol muito antes de ganhar um troféu.

#ninguemjogasozinho”

