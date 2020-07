Fluminense se baseia em contrato para indicar Maracanã para a final da Taça Rio contra o Flamengo

Ganhador do sorteio da Ferj para definir o mando de campo da final da Taça Rio, o Fluminense surpreendeu a todos ao indicar o Maracanã, uma vez que o clube vinha evitando jogar no local por causa do hospital de campanha da pandemia do novo coronavírus construído no complexo. Em nota oficial, a diretoria explicou a mudança de posição, vista como necessária para cumprir o contrato de administração do estádio, que exige um número mínimo de jogos no palco por ano.

Leia a nota oficial abaixo:

“O Fluminense mandará o seu jogo da final da Taça Rio contra o Flamengo no Maracanã. A decisão foi tomada para cumprir contratos de gestão do estádio, já que, pelo termo de permissão de uso assinado com o Governo do Estado, temos obrigação de jogar um mínimo de jogos ao longo da vigência do contrato e das competições vigentes. O FFC mandou seus jogos em outro estádio até o limite possível, para que não descumprisse obrigações contratuais. Esclarecemos ainda que, em entrevista do presidente Mário Bittencourt ao programa Troca de Passes, do SporTV, realizada no dia 18/06, já havia deixado claro que o clube teria que voltar a jogar no Maracanã por conta dessas obrigações.

PUBLICIDADE

O clube informa ainda que realizará ações até o dia do jogo, como a venda de ingressos virtuais, e destinará a arrecadação para doação de cestas básicas para comunidades do Rio de Janeiro. Seguimos contrários à realização de jogos ao lado de um hospital de campanha. O erro original foi sermos obrigados a voltar a disputar o campeonato, mas temos por princípio o cumprimento de nossos contratos e em nenhum momento, durante toda essa crise, deixamos de observar nossas obrigações”.

Segundo informação da Rádio Globo, no contrato em que Flamengo e Fluminense são parceiros na administração do Maracanã o mínimo é de 30 partidas no local para cada clube anualmente. Até o momento, o clube tricolor já disputou em 2020 nove jogos no estádio (oito pelo Carioca e um pela Copa Sul-Americana), mas sendo dois como visitante: contra Flamengo (na Taça Guanabara) e Vasco (na Taça Rio), o que não entra na conta.

O Fluminense tem pelo menos mais 20 jogos para disputar na temporada com o mando de campo, sendo 19 pelo Campeonato Brasileiro e um pela Copa do Brasil contra o Figueirense. Neste cenário, o clube vai precisar passar mais duas fases na competição mata-mata para atingir o número de 30 partidas como mandante no Maracanã.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários