Fotos pela madrugada: Passarela Joaquim Macedo no AC

A fotografia foi feita por volta de 1h30 da manhã, às margens do Rio Acre, pelo talentoso Daniel Cruz

Quem conhece o Daniel Cruz sabe que as suas lentes não param nem durante a madrugada. A prova disso é a imagem de destaque desta quarta-feira (22), da Passarela Joaquim Macedo, em Rio Branco.

A fotografia foi feita por volta de 1h30 da manhã, às margens do Rio Acre.

PUBLICIDADE

“Fiz essa Foto em uma das minhas saídas na madrugada, na fome pela fotografia documental. Me reunia com vários fotógrafos iniciantes, assim como eu, na época, fazendo várias saídas fotográficas noturnas para aprimorar as técnicas que aprendi”, destacou.

“Tenho orgulho de dizer que entrei pra história do Acre com minhas fotos”, finalizou.

Acompanhe o Daniel pelo @danielcruzphotos no Instagram.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários