Fotos íntimas de apresentadora italiana são vazadas em aplicativo de mensagens

A jornalista esportiva Diletta Leotta, de 28 anos, foi vítima de exposição virtual. Imagens íntimas em que a apresentadora aparece sem roupa foram compartilhadas em grupos de aplicativos de mensagens no Brasil.

Conforme apuração da mídia internacional, hackers invadiram o celular de Leotta há cerca de três anos, as quais vazaram posteriormente.

Diletta já foi vítima de vazamento de fotos íntimas. Na ocasião, as imagens viralizaram na web. A apresentadora chegou a denunciar o caso e, segundo ela, a atitude também foi para proteger outras mulheres vítimas deste tipo de exposição virtual.

Outro fato negativo que chamou atenção foi a invasão por criminosos do apartamento da italiana. No incidente, que aconteceu recentemente, a jornalista teve um prejuízo de aproximadamente R$ 790 mil, conforme apuração do The Sun.

Considerada uma das mulheres mais bonitas da Itália, Diletta também já foi vítima de cantos machistas durante cobertura de um jogo na Itália, em 2019. Na ocasião, torcedores pediram para que a apresentadora “mostrasse os seios”.

