Fotos. Polícia Militar convida Renato Gaúcho a se retirar da praia

Renato Gaúcho decidiu violar o isolamento social mais uma vez, neste domingo (12/7), e foi retirado da praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, por guardas e policiais militares.

O técnico do Grêmio estava acompanhado de amigos e chegou a ser fotografado por paparazzi. As autoridades orientavam as pessoas na praia a retornarem para suas casas.

Renato não resistiu e, tendo em vista as praias do Rio fechadas, acatou a ordem e se retirou do local. A prefeitura do Rio de Janeiro ainda segue tentando conter a dissipação do novo coronavírus.

