Frente fria deve chegar ao Acre e baixar temperaturas nesta quinta-feira

Mínima será de 20 graus no Alto Acre e máxima de 23 em Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) anuncia para esta quinta-feira (9) a chegada de uma frente fria de intensidade fraca no Acre.

A friagem, como é comumente chamada na região, será de curta duração, mas aliviará o forte calor que tem predonominado no estado nos últimos dias.

“O tempo deverá variar sua nebulosidade entre parcialmente nublado a encoberto. O dia será chuvoso em todo o Acre”, informou o Sipam.

As menores temperaturas (20 graus) serão sentidas em Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Xapuri. Já Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, ambas no Juruá, serão os municípios menos afetados pelo fenômeno, com termômetros marcando 23 graus. Rio Branco terá temperaturas de 21 graus.

