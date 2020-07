Funcionário público morre ao bater moto em poste de energia em Rio Branco

O funcionário público José Alrivan Alves da Rocha, de 55 anos, morreu após sofrer acidente na tarde desta quarta-feira (1), na Estrada Jarbas Passarinho, no Bairro Apolônio Sales, em Rio Branco.

Segundo informações da família da vítima, José é funcionário da Secretária Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) e trafegava em uma motocicleta no sentido centro-bairro, quando perdeu o controle do veículo, bateu no meio-fio e percorreu cerca de 30 metros até colidir contra um poste de energia elétrica.

Com impacto, a motocicleta partiu ao meio e o corpo da vítima foi arremessado por aproximadamente mais 5 metros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam atestar a morte de José.

O Policiamento de Trânsito esteve no local e a área foi isolada para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos a motocicleta foi levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

