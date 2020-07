Fundador do Bonde dos 13 e mais três são condenados a 80 anos de prisão

Francisco das Chagas Oliveira, conhecido por Ozin, conselheiro fundador e dos principais lideres do Bonde dos 13 no estado, recebeu uma nova condenação da Justiça.

Além de Ozin, Orlando da Silva Albuquerque, o Coroa, Carlos Daniel Araújo Xavier e Valdir Silva de Souza também foram condenados. Somadas, as penas ultrapassam os 80 anos de prisão.

O quarteto foi sentenciado pelo Juiz da Vara de Delitos e Organizações Criminosas de Rio Branco, Robson Aleixo. O grupo foi denunciado pelos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Ozin recebeu pena de 28 anos e 16 dias, Orlando da Silva Albuquerque de 24 anos e 3 meses, Carlos Daniel de Araújo de 17 anos e 6 meses e Valdir Silva de Souza de 14 e 9 meses.

Anteriormente Ozin tinha sido condenado por um vários crimes a uma pena de mais de 41 anos de prisão, após cumprir 21 anos, foi posto em liberdade, mas cinco dias depois foi preso. “ Essa condenação é muito importante, pois são as principais lideranças do Bonde dos 13. Pessoas que ordenavam execuções e crimes em todo o estado”, disse o promotor do GAECO Bernardo Albano.

Francisco das Chagas, Carlos Daniel e Valdir Silva foram presos no dia 02 de julho do ano passado durante uma operação da DENARC. Com os então acusados os policiais apreenderam 3 armas de fogo.

