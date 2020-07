Gabriel Martinelli renova contrato com o Arsenal

PUBLICIDADE

O atacante Gabriel Martinelli anunciou, nesta sexta-feira, a renovação de seu contrato com o Arsenal. Segundo meios de comunicação da Inglaterra, o brasileiro, de 19 anos, vai permanecer no time de Londres por mais quatro temporadas.

“Estou muito feliz e comprometido nos próximos anos com este grande clube. Gostaria de agradecer ao Arsenal e a todos os torcedores por este ano fantástico. Espero ser o primeiro ano de muitos e mal posso esperar para poder voltar a jogar nas próximas temporadas que estão por vir”, escreveu o jogador em suas redes sociais.

No fim de junho, o atacante, que disputou 26 partidas e marcou dez gols em seu primeiro ano pela equipe, sofreu uma lesão no joelho esquerdo e teve ser submetido a uma artroscopia. Ele está fora do restante da temporada.

O técnico Mikel Arteta comemorou a renovação do contrato. “Estou muito feliz que Gabi tenha assinado um novo contrato conosco. Ele é um jovem jogador muito talentoso e nos impressionou com suas atuações, sua atitude e trabalho. Estamos ansiosos para tê-lo de volta em sua melhor forma e vê-lo se desenvolver no clube.”

Gabriel, contratado do Ituano, citou no post uma frase do ex-zagueiro Tony Adams, que atuou pelo Arsenal de 1983 por 2002: “Jogue pelo nome que está na frente da camisa e eles vão se lembrar do nome que está atrás”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários