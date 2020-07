Galvez e Rio Branco estreiam em casa no Brasileiro da série D

O estrelão enfrenta o Independente do Pará, no dia 19 de setembro, em partida programada para o Estádio Arena Acreana

Rio Branco, Galvez e Atlético Acreano são os representantes do futebol acreano no Campeonato Brasileiro da série D de 2020.

Na tarde de segunda-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela da competição.

Os jogos estão programados para o dia 05 de setembro. Dos clubes acreanos, o Rio Branco será o primeiro a entrar em campo.

O estrelão enfrenta o Independente do Pará, no dia 19 de setembro, em partida programada para o Estádio Arena Acreana.

Um dia depois o Galvez terá pela frente o Fast Club do Amazonas.

O Atlético Acreano, rebaixado da série C em 2019, faz sua estréia fora de casa. Também no dia 20 de setembro o Galo enfrentará o vencedor do duelo entre JÍ-Paraná de Rondônia e Nacional do Amazonas.

Este ano o Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão será disputado por 68 clubes.

