Geisy Arruda arranca calcinha em clique quente; veja foto

Geisy Arruda fez o clima esquentar com as fotos bem ‘quentes’ que compartilhou no grupo ‘Proibidão’, da rede social Sparkle, a famosa esbanjou o corpão, e sensualizou para a alegria dos seguidores do grupo.

Nas fotos, a autora de contos eróticos, apareceu sem sutiã e tirando a calcinha, vermelha de renda. “O que você quer que eu faça com você hoje à noite?”, “Look do dia: um salto e mais nada” e “sextou”, escreveu ela, como legenda.

Recentemente, a famosa postou uma foto bem ousada, mostrando o decote e provocando os seguidores no Instagram. “Como prometido via Storie… Ahhh você só posta foto sexy! Sim eu Gosto. Como eu tenho por opção ser Livre, Independente e Dona da minha vida. Assim nenhum homem vai te querer!”, disse.

“A tá Ok então, eu vivo sem macho, só não vivo sem oxigênio. ‘Você deveria seguir tal blogueira, ela sim se comporta bem, não se expõe’. A minha referência de mulher sou EU mesma. A mina que apanhou muito da vida pra ser quem é, e não querer ser e nem viver a vida de ninguém. A blogueira não me interessa, o mulherão da porra da minha vida, sou EU mesma”, concluiu a beldade.

