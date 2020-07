Gêmeas idênticas namoram o mesmo homem há 9 anos e pretendem engravidar juntas dele

Lucy Decinque e Anna, de 34 anos, chegaram a ser consideradas as gêmeas mais idênticas do mundo. As irmãs provaram que a igualdade não está apenas na aparência, mas também no amor e em algumas decisões.

As gêmeas namoram o mesmo homem há 9 anos e escolheram engravidar juntas, da mesma pessoa. O namorado das duas é Ben Byrne, de 39 anos. A decisão tem dividido opiniões da web, que fica para lá de assustada, por não ser um fato muito normal de se acontecer.

Em entrevista recente ao This Morning Today, elas relataram que estão na tentativa de congelar os óvulos das duas ao mesmo tempo, para que, consigam engravidar juntas utilizando a fertilização in vitro. “Queremos experimentar a gravidez juntas. Queremos experimentar tudo na vida juntas. Vamos morrer juntas, envelhecer juntas, é assim que vai ser”, disse Lucy.

As irmãs disseram ainda que não tem problema se o sexo de um bebê vier diferente do outro, desde que, nasçam felizes e saudáveis. Nos dias atuais, elas moram com o namorado e sua mãe.

Um fato curioso é que as duas dividem a mesma cama com o amado. As gêmeas disseram que em relacionamentos anteriores, tentavam separar as duas, mas com Ben foi diferente, ele aceitou esse forte vínculo entre as irmãs, e inclusive soube diferenciar uma da outra desde o começo.

“Tomamos banho juntas. Nós fazemos as pazes juntas, vamos para a cama ao mesmo tempo, comemos juntas, ficamos com fome juntas”, finalizou Lucy, contando que não existe nenhum tipo de ciúme entre as duas, e o namorado acaba saindo na vantagem por receber amor em dobro.

