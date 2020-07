Gladson autoriza revitalização de espaços culturais e esportivos de Cruzeiro do Sul

O governo do Estado segue com seu cronograma de investimentos para alcançar todos os municípios

Por determinação do governador Gladson Cameli, três espaços culturais e esportivos de Cruzeiro do Sul serão completamente revitalizados e entregues à população do Vale do Juruá nos próximos meses. O pacote de reformas inclui o Teatro dos Náuas, Salão Cultural Cordélia Lima e Arena do Juruá. Além do cuidado com o patrimônio público e benefício em prol da população, o governo contribui, positivamente, na geração de novos postos de trabalho com as obras e aquecimento da economia local.

Segundo o gestor, mesmo com a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, o governo do Estado segue com seu cronograma de investimentos para alcançar todos os municípios acreanos.

“Firmamos o compromisso de trabalhar dia e noite pelo desenvolvimento do nosso estado e essa é mais uma prova da nossa seriedade com o povo. A reforma desses locais era um anseio antigo da população de Cruzeiro do Sul e eu tenho certeza que, muito em breve, estaremos entregando essas obras”, observou.

Teatro dos Náuas

No principal palco teatral e de grandes eventos culturais do Vale do Juruá, os trabalhos já iniciaram. O espaço passará por ampla reforma e revitalização nos ambientes interno e externo. A obra contemplará a troca do piso em granito da entrada e da madeira e tábuas de sustentação do palco, além de reparos no porão do prédio.

Executados pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), os serviços abrangem ainda a manutenção das redes elétrica e hidráulica, guarda-corpo e portas. Assim como a pintura geral do espaço.

Construído na gestão do ex-governador Orleir Cameli, esta é a primeira vez que o Teatro dos Náuas passa por uma reforma geral. Previsto para ser entregue em até 60 dias, o público contará com um espaço moderno e mais aconchegante. Para os artistas da terra é mais uma prova da valorização e respeito do governo Gladson Cameli com a cultura.

“O Teatro dos Náuas é um símbolo da cultura do Acre aqui no Vale do Juruá e não posso aceitar que este local fique sem receber a devida atenção do governo. Os trabalhos estão em ritmo acelerado para que possamos entregá-lo à sociedade reformado e totalmente revitalizado nos próximos meses”, enfatizou o governador.

Arena do Juruá e Salão Cultural Cordélia Lima

O estádio Arena do Juruá também entrou no pacote de reformas do governo do Estado. Em breve, a estrutura receberá a visita da equipe técnica da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) para inspecionar e fazer o levantamento das principais demandas do local.

Para voltar a funcionar, o estádio necessita de reestruturação nas redes elétrica e hidráulica, pintura, reforma das arquibancadas e vestiários, e um novo gramado. O governo acreano tem pressa para iniciar as obras e trazer de volta o protagonismo do Arena do Juruá como a principal praça esportiva da segunda região mais populosa do estado.

A mesma atenção também está sendo dada ao Salão Cultural Cordélia Lima. Por determinação do governador Gladson Cameli, o espaço foi incluído na reforma emergencial. Nos próximos dias, profissionais do Departamento de Manutenção e Logística da SEE realizarão vistoria técnica para verificar as necessidades do prédio, levantar custos e estabelecer prazos para o começo da reforma.

Além da ação do tempo, vândalos saquearam e danificaram a estrutura do salão nos últimos anos. Com a revitalização, será possível a retomada de diversas atividades que ocorriam no passado. Bailes sociais, formaturas de turmas de escolas públicas, entre outros eventos eram realizados no tradicional espaço cultural.

“Esse foi um pedido da sociedade de Cruzeiro do Sul e eu não poderia deixar de atender. Priorizamos esses locais porque o nosso governo sabe a importância de valorizar a cultura e o esporte no nosso estado. Agora, é hora de trabalhar firme na execução dessas obras e terminá-las para que logo sejam entregues e atendam a população do Juruá”, finalizou Cameli.

