Gladson confirma que novo decreto permitirá reabertura de igrejas no Acre

A determinação deve ser publicada em edição extra no Diário Oficial do Estado (DOE)

Após o apelo de líderes religiosas, o governador Gladson Cameli (Progressistas) tomou uma decisão. Vai permitir a reabertura das igrejas em todo o Estado do Acre, em novo decreto que ainda não tem data de publicação.

“O que eu posso garantir é que no decreto de segunda não estavam as igrejas. Mas eu bati o pé e disse, vamos abrir as igrejas”, declarou.

Cameli também garantiu que a reabertura das igrejas deve ocorrer com os devidos protocolos necessários. “Vamos abrir dentro do limite. Mas, quem não quiser abrir, que não abra”, concluiu.

