Gladson diz estar focado na covid-19 e avisa: “Farei campanha no momento certo” 

O governador Gladson Cameli (Progressistas) disse em entrevista ao ContilNet nesta quinta-feira (23), que não está preocupado com as movimentações políticas em torno das eleições municipais deste ano, haja vista que seu apoio já foi sacramentado em torno da prefeita Socorro Neri (PSB).

De acordo com o chefe do Executivo, o momento requer uma pausa na política, uma vez que o pleito eleitoral ainda está longe e a votação será apenas em 15 de novembro, depois da mudança aprovada no Senado Federal.

Cameli disse que está focado e determinado a realizar obras de infraestrutura, como por exemplo pavimentação de ramais e ações de combate ao coronavírus. “Estou focado nas obras dos ramais. As eleições estão longe e vou fazer campanha no momento certo”, declarou.

