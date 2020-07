Gladson Cameli diz que deve autorizar reabertura das igrejas em 25% no Acre

O governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou ao ContilNet em entrevista nesta segunda-feira (5) que deverá autorizar a reabertura das atividades religiosas no Acre.

Entretanto, essa decisão vai ser tomada após uma reunião que ocorrerá com os representantes religiosos. “Irei me reunir com representantes para que possamos adotar critérios de reabertura com responsabilidade”, declarou.

Cameli explicou que o limite de reabertura não será de 30%, como proposto em um projeto de lei da deputada evangélica Juliana Rodrigues (Republicanos). “Vou permitir apenas 25%. Quero que eles me ajudem no controle dessas atividades para que se evite o contágio do vírus”, argumentou.

