Gladson entrega cestas básicas, máscaras e álcool em gel para o Educandário Santa Margarida

Dando continuidade às ações sociais em meio à pandemia do novo coronavírus, o Governo do Estado do Acre fez a doação de 30 cestas básicas, máscaras de proteção e frascos de álcool em gel ao Educandário Santa Margarida. A entrega foi feita nesta segunda-feira, 6, pelo governador Gladson Cameli, que esteve acompanhado da secretária de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos e de Políticas Públicas para as Mulheres (SEASDHM), Ana Paula Lopes Lima, e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, deputado Nicolau Júnior.

Os donativos entregues à instituição são provenientes da Live Solidária promovida pelo governo no último dia 30 de maio. Durante a transmissão, 90 toneladas de alimentos, mais de R$ 60 mil em dinheiro, materiais de higiene pessoal, entre outros itens foram doados pelo público.

A ajuda beneficiará 32 internos do Educandário Santa Margarida. De acordo com o governador Gladson Cameli, as crianças são prioridade em sua gestão. Ele argumentou ainda que não vem medindo esforços para preparar um estado cada vez melhor e cheio de oportunidades para a juventude acreana.

“Eu fico profundamente tocado quando o assunto envolve as nossas crianças, que eu tanto defendo. Por isso, fiz questão de vir aqui não só para fazer a entrega destas cestas, mas, principalmente, ter a oportunidade de conversar com elas e dizer que elas são capazes de realizar todos os seus sonhos. Quero que o meu governo fique marcado como aquele que soube dar atenção para as nossas crianças e que fez de tudo para deixar um estado melhor para elas”, afirmou Cameli.

A secretária Ana Paula Lopes Lima enfatizou que, além da ajuda de produtos de higiene e primeira necessidade, o governo tem total interesse em contribuir com outras demandas que melhorem a estrutura da instituição.

“Essa é a tradução do que o governador tem no coração de sempre estar ajudando as entidades. Também aproveitamos a oportunidade para conversar com a direção do Educandário e saber de outras necessidades da instituição para que possamos firmar compromissos futuros”, pontuou.

O coordenador financeiro do Educandário Santa Margarida, Nilton Cosson, agradeceu a inclusão da instituição para o recebimento das doações arrecadadas na Live Solidária e parabenizou a disposição do governador Gladson Cameli em querer ajudar as crianças do abrigo.

“Essa é a primeira vez que o governador vem nos visitar e ficamos felizes por essas doações. Ele também reafirmou os compromissos do governo e dele mesmo como pessoa para com as crianças do educandário. Nossa instituição precisa de atitudes como esta para que possamos dar melhores condições e abrigamento para as crianças que aqui chegam”, declarou.

Fundado em 1942, o Educandário Santa Margarida atende crianças e adolescentes de 0 a 12 anos de idade sob medidas de proteção e em situação de risco. O governo do Estado mantém convênio com a instituição. O repasse financeiro é muito importante para manter a folha salarial dos 28 funcionários e funcionamento do abrigo.

