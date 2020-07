Gladson exonera ex-vereador Raimundo Vaz da diretoria da Funtac em Rio Branco

A exoneração foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE)

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (7), o governador Gladson Cameli (Progressistas) exonerou o ex-vereador Raimundo Vaz do cargo de Diretor da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac).

Vaz estava no cargo desde o dia 13 de abril deste ano.

O ex-vereador, provavelmente, deverá disputar uma das cadeiras na Câmara Municipal de Rio Branco, nas eleições deste ano.

