Gladson pretende interceder por evangélicos e ir ao MP e MPF por igrejas abertas

Uma reunião do ‘Comitê Pacto Acre sem Covid’, sugeriu que o governo do Acre possa suspender o decreto que autoriza o funcionando das igrejas na fase laranja. O governador Gladson Cameli, ainda no Progressistas, disse que iria acatar a decisão, mas interlocutores garantem que o gestor vai intermediar a situação junto aos órgãos de controle.

A ideia é que Cameli tente convencer não somente MP, MPF, mas também o comitê de que os templos religiosos possam permanecer abertos com apenas 20% da capacidade de funcionamento e tomando os devidos cuidados necessários.

Em reunião na terça-feira (29), o comitê decidiu por 10 votos a 2, pela derrubada do decreto governamental.

