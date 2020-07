Gladson reforça apoio à prefeita e rebate presidente do seu partido: “Tem que orar mais”

Governador tratou como inadmissível o conteúdo dos áudios do pastor Reginaldo vazados

O governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (20), que, após as polêmicas partidárias, seu apoio à reeleição da prefeita Socorro Neri (PSB) está mais sólido do que nunca.

“Está mantido meu apoio. Agora é que eu reafirmo mesmo”, declarou, após sofrer críticas do presidente municipal de seu partido, Reginaldo Ferreira, que teve áudio vazado nas últimas horas.

Cameli comentou o teor do material publicizado. Segundo ele, as afirmações feitas são inadmissíveis. “Ele tem que orar mais. Pedir a Deus que a gente vença o covid-19. Ele é um pastor e eu respeito as opiniões dele”, rebateu.

