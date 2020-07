Globo desmente demissões de Tony Ramos, Antonio Fagundes e Fernanda Montenegro

A Globo anunciou mudanças nos últimos meses com demissões inesperadas. Nomes apontados como intocáveis na emissora como Aguinaldo Silva, Miguel Falabella, Vera Fischer e José de Abreu não tiveram os seus contratos renovados e pegou o mundo da TV de surpresa.

Com a saída do quarteto mais Stênio Garcia, muitos viram a iniciativa da emissora como fundamental para colocar fim na teoria de que existiam nomes que até aqui nunca deixariam a casa. Recentemente, jornalistas cravaram a saída de medalhões como Tony Ramos, Lima Duarte e Antonio Fagundes do canal da família Marinho.

A web ficou em polvorosa com a possibilidade do fim de uma era de contratos com estrelas das novelas brasileiras. A informação, no entanto, não passou de fake news. A Globo desmentiu a informação e destacou que nenhuma demissão especulada condiz com a verdade.

Alguns atores e atrizes não serão afetados pelas decisões da empresa, que continuará não renovando com parte do seu casting. Entre aqueles que não serão atingidos pela mudança estão: Fernanda Montenegro, Reginaldo Faria, Renata Sorrah, Marco Nanini, Marieta Severo, Nívea Maria, Gloria Pires, Laura Cardoso, Ary Fontoura, Susana Vieira, Irene Ravache, Francisco Cuoco, além de Tony, Lima e Antonio. A informação é do site Notícias da TV.

Fernanda foi reservada para uma participação na série Antes que o Amor Acabe, nova série de Jorge Furtado. Já Lima Duarte foi confirmado na segunda temporada de Aruanas e reservado para a próxima novela de Gloria Perez.

Alguns deles estão reservados para novelas, como Marieta e Reginaldo, que estão em Um Lugar ao Sol, de Lícia Manzo. Gloria, Tony e Juca de Oliveira estarão em Olho por Olho, próxima de João Emanuel Carneiro. A estreia está prevista para 2022.

Sorrah foi reservado por Walcyr Carrasco para Verdades Secretas 2, e Marco Nanini estará em Feira das Vaidades, novela que marca o retorno de Gilberto Braga para o horário das 18h. Uma possível baixa envolve Osmar Prado, que tem contrato próximo do fim e terá que ser escalado para ser renovado, como foi com Stênio, que no caso perdeu o acordo com a emissora.

