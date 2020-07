Globo negocia compra de Pantanal para possível remake

A Globo abriu negociação com Benedito Ruy Barbosa, visando a compra dos direitos de Pantanal (1990). Filha de Benedito, Edmara Barbosa revelou, em live no perfil do Instagram Cenas da Teledramaturgia Brasileira, o desejo de adaptar a clássica novela da extinta Manchete – que, ao que parece, ganhará contornos reais.

Segundo informações do jornalista Flávio Ricco, a aquisição de Pantanal envolve a Globo e não o Globoplay, plataforma on-demand do grupo que inicia, em breve, a produção de séries com até 50 capítulos, a partir de Verdades Secretas 2, de Walcyr Carrasco, “cumprindo o papel” que cabia às superséries na TV aberta.

PUBLICIDADE

Pantanal, escrita por Benedito e dirigida por Jayme Monjardim, fez história na televisão brasileira ao privilegiar gravações externas, explorando todas as belezas da região entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A alta audiência da trama levou a Globo a abdicar da linha de shows, apostando em minisséries e até numa novela concebida especialmente para a faixa das 21h30, Araponga.

Em cena, a saga de José Leôncio (Paulo Gorgulho / Cláudio Marzo). Quando jovem, o boiadeiro vive um romance com a urbanoide Madeleine (Ingra Liberato / Ittala Nandi). A união rende o filho Jove (Marcos Winter), que, após no Rio de Janeiro, decide viver no Pantanal ao lado do pai.

O então fazendeiro divide a casa com a empregada e amasia Filó (Tânia Alves / Jussara Freire), mãe de Tadeu (Marcos Palmeira) – herdeiro que Zé Leôncio não reconheceu. Jove acaba apaixonado por Juma Marruá (Cristiana Oliveira), figura arredia que vira onça, literalmente, quando acuada. Outro ser fantástico do Pantanal é o Véio do Rio (também Marzo), que zela pela preservação do local.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários