Glória Perez descarta Regina Duarte no elenco de nova novela: “É fake”

A atriz Regina Duarte, demitida da TV Globo em fevereiro deste ano, após aceitar o convite do presidente da República para assumir a Secretaria Especial de Cultura, não está no elenco da nova novela da acreana Gloria Perez. A autora falou sobre o boato via redes sociais,

“Para quem está perguntando: o elenco da minha novela já está definido e Regina Duarte, excelente atriz, não está escalada. É fake news”, escreveu Gloria Perez, no Twitter, pondo fim às especulações.

Regina não se pronunciou sobre o caso.

