Goleiro Bruno sobre polêmica contratação no Acre: “Tenho família, preciso sustentá-la”

O goleiro Bruno Fernandes, contratado pelo Rio Branco para o restante da temporada declarou em entrevista à Rádio Cidade nesta quarta-feira (29), que mesmo no Rio de janeiro, está acompanhando toda a polêmica envolvendo seu nome. Segundo ele, as críticas são válidas, desde que as pessoas lhe respeitem como atleta profissional.

“Eu respeito a opinião das pessoas e elas devem respeitar a minha de voltar ao futebol. Eu tenho família para criar e preciso sustentar. Infelizmente, mesmo sendo contrariado, se tiver oportunidade de trabalhar eu vou trabalhar”, declarou.

Fernandes destacou que em seu processo que culminou na condenação pela morte da modelo Eliza Samudio, existem muitas inverdades e afirmou que caiu em uma armadilha, porém, não revelou qual. “Existe por trás das redes sociais muitas inverdades. Toda história tem dois lados, começo meio e fim. Ele só vê o que a mídia formadora de opinião fala, muitas vezes besteiras. Diante de tudo que já passei na vida, não serão opiniões contrárias que vai me abalar não, eu já sofri muito e eu só quero trabalhar”, explicou.

Bruno disse que antes de aceitar jogar no pacato futebol acreano, teve sondagens de clubes do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, porém, nada concreto, pois ainda havia impedimentos judiciais.

O goleiro fez questão de salientar que o desafio no Acre será grande, mas que pretende ajudar a equipe nos principais objetivos do ano. “Quero agradecer o carinho e a confiança do Neto (Presidente do Rio Branco) e dos torcedores que estão apoiando”, finalizou ele, dizendo que chega ao Acre na sexta-feira (31) e já deve treinar com a equipe Estrelada, em solo acreano.

