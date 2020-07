Goleiro Weverton é aclamado pela após partida vergonhosa do Palmeiras

“Elenco milionário do Palmeiras é uma mentira”. Essa é a manchete do FOX Sports, um dos maiores veículos de esporte do mundo. A reportagem foi veiculada por conta do desempenho do clube no Campeonato Paulista, última rodada da fase de grupos que aconteceu neste domingo (26).

Porém, o acreano Weverton, que faz parte do elenco, levou a melhor na opinião da crítica especializada. “Analisando os 11 titulares do time alviverde que iniciaram a última rodada da fase de grupos do Paulistão, neste domingo (26), na vitória de virada e suada com pênalti polêmico por 2 a 1 contra o Água Santa, só o goleiro Weverton tem a minha confiança”, escreveu o Blog do Sartori, no FOX Sports.

PUBLICIDADE

Quem também comentou a participação do acreano foi o Globo Esporte. “Nas primeiras dez rodadas do Campeonato Paulista, o goleiro tinha uma média de 20 passes certos por jogo no torneio. Contra o Corinthians, na quarta-feira, ele se posicionou por diversas vezes entre os zagueiros Felipe Melo e Vitor Hugo e quase dobrou seu rendimento, com 39 passes certos”, afirmou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários